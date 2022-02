A Chernobyl la centrale nucleare in mano ai russi dopo i combattimenti vicino alla centrale

(Di venerdì 25 febbraio 2022) A, in Ucraina, dove nel 1986 avvenne il più grave incidentedella storia, oggi si sono fronteggiate truppe russe e ucraine: le prime hanno poi preso il controllo della...

Ultime Notizie dalla rete : Chernobyl centrale

Washington ritiene credibili le notizie sul sequestro dello staff dellanucleare di, e ne chiede il rilascio. Nel Mar Nero la flotta russa ha preso il controllo della piccola ...GUERRA IN UCRAINA/ "Ora la Cina è l'arbitro della partita tra Occidente e Russia" L'altro obbiettivo russo è l'exnucleare di, attorno alla quale si combatte duramente. Secondo le ...Dopo aver conquistato anche la centrale di Chernobyl, dove sembra sia stato preso in ostaggio lo staff del sito, le truppe si avvicinano sempre più alla Capitale. Secondo il presidente Zelensky, ...Le forze armate di Putin avanzano in territorio ucraino. I mezzi meccanizzati entrati dalla Bielosussia sono alle porte di Kiev. Il ministero della difesa: "Uccisi 800 soldati russi".