WTA Doha 2022 | risultati 24 febbraio | le semifinali saranno Swiatek-Sakkari e Kontaveit-Ostapenko

Advertising

sportface2016 : #WtaDoha 2022: #Swiatek batte #Sabalenka, travolgenti #Ostapenko e #Kontaveit #DDFTennis - sportface2016 : #WtaDoha 2022: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 25 febbraio - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv per la telecronaca del match tra Aryna Sabalenka ???? e Iga Swiatek ????, ultimo quarto di final… - bloggerg : ? - partidovivo : WTA Doha. Sakkari avanza a semifinales con mano de hierro -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Doha

Delineato il quadro delle semifinali del1000 di2022 . Si sono conclusi tutti in due set i match di quarti di finale andati in scena in Qatar nella giornata odierna di giovedì 24 febbraio. La prima a staccare il pass per il ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo1000 di2022 per la giornata di venerdì 25 febbraio . Spazio alle semifinali del singolo con Kontaveit e Ostapenko ad aprire. Nel doppio è invece tempo di finale con la coppia Kudermetova - ...Sono tutti finiti in due set i quarti di finale del WTA 1000 di Doha, il primo di questa importanza nel 2022. La prima a qualificarsi per le semifinali è stata la greca Maria Sakkari, che ha sconfitto ...Delineato il quadro delle semifinali del Wta 1000 di Doha 2022. Swiatek batte Sabalenka e sfiderà Sakkari. Ostapenko insegue la sua decima vittoria di fila e se la vedrà con Kontaveit.