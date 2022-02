Vettel: “La Formula 1 non deve correre in Russia, io non vado” (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’ex pilota della Ferrari, ora alla Aston Martin, Sebastian Vettel durante la conferenza stampa ai test F1 a Montmelò non ha usato giri di parole per esprimere la sua condanna all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: “È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per quanto mi riguarda la decisione l’ho già presa, a Sochi a settembre non correrò”, ha detto il pilota tedesco “Non posso parlare a nome dell’associazione dei piloti di Formula 1, ma personalmente non voglio correre in Russia e la F1 non dovrebbe correrci. Tante persone stanno morendo per ragioni stupide”. Da parte sua la F1 ha annunciato che sta seguendo da vicino la situazione. “Stiamo monitorando da vicino – come molti altri – gli sviluppi della vicenda e in questa fase non abbiamo ulteriori commenti in merito alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’ex pilota della Ferrari, ora alla Aston Martin, Sebastiandurante la conferenza stampa ai test F1 a Montmelò non ha usato giri di parole per esprimere la sua condanna all’invasione dell’Ucraina da parte della: “È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per quanto mi riguarda la decisione l’ho già presa, a Sochi a settembre non correrò”, ha detto il pilota tedesco “Non posso parlare a nome dell’associazione dei piloti di1, ma personalmente non voglioine la F1 non dovrebbe correrci. Tante persone stanno morendo per ragioni stupide”. Da parte sua la F1 ha annunciato che sta seguendo da vicino la situazione. “Stiamo monitorando da vicino – come molti altri – gli sviluppi della vicenda e in questa fase non abbiamo ulteriori commenti in merito alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Non posso parlare a nome dell'associazione dei piloti di Formula 1 ma personalmente non voglio correre i… - Gazzetta_it : F1, Sebastian Vettel: 'Attacco orribile, non correrò in Russia' - SkySportF1 : Guerra in Ucraina, Vettel: 'Non correrò in Russia'. Tutte le reazioni della F1 #SkyMotori #F1 #Fromula1 - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Non posso parlare a nome dell'associazione dei piloti di Formula 1 ma personalmente non voglio correre in Russ… - alltxwll : RT @Gazzetta_it: F1, Sebastian Vettel: 'Attacco orribile, non correrò in Russia' -