Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo svela il sesso del suo primo figlio! (Video) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Cecilia Zagarrigo ha rivelato il sesso del bebè che aspetta dal compagno Moreno Casamassina. Il giorno di San Valentino l’ex corteggiatrice aveva rivelato a mezzo social di essere in attesa del suo primo figlio e oggi i due hanno annunciato che presto diventeranno genitori di una femminuccia: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Zagarrigo ? (@Cecilia Zagarrigo) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 24 febbraio 2022)ha rivelato ildel bebè che aspetta dal compagno Moreno Casamassina. Il giorno di San Valentino l’ex corteggiatrice aveva rivelato a mezzo social di essere in attesa del suofiglio e oggi i due hanno annunciato che presto diventeranno genitori di una femminuccia: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@) L'articolo proviene da Isa e Chia.

