Uomini e Donne anticipazioni 24 febbraio: Biagio Di Maro viene lasciato da Giuliana, la reazione del Cavaliere (Di giovedì 24 febbraio 2022) Biagio Di Maro, da quando è arrivato nel parterre di Uomini e Donne, è di certo uno dei protagonisti del programma televisivo. Il Cavaliere partenopeo, infatti, ha conosciuto molte Dame, tra cui Gemma Galgani. Ma la storia che ha fatto più parlare è, di certo, quella con Sara Zilli. Tra Biagio Di Maro e Sara Zilli c’è stata una storia sentimentale e passionale, chiusa in malo modo per ben due volte dal Cavaliere. Un atteggiamento, quello con le Dame di Biagio Di Maro, che ha fatto sempre infuriare Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 24 febbraio, sarà Biagio Di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022)Di, da quando è arrivato nel parterre di, è di certo uno dei protagonisti del programma televisivo. Ilpartenopeo, infatti, ha conosciuto molte Dame, tra cui Gemma Galgani. Ma la storia che ha fatto più parlare è, di certo, quella con Sara Zilli. TraDie Sara Zilli c’è stata una storia sentimentale e passionale, chiusa in malo modo per ben due volte dal. Un atteggiamento, quello con le Dame diDi, che ha fatto sempre infuriare Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma secondo ledi, nella puntata del 24, saràDi ...

Advertising

PE_Italia : ?? “Condanniamo con fermezza l’attacco ingiustificato da parte della Russia all’Ucraina. In queste ore, i nostri p… - ansaeuropa : 'In queste ore buie, i nostri pensieri sono con #Ucraina e le donne innocenti, uomini e bambini che affrontano ques… - europainitalia : Condanniamo fortemente l'ingiustificato attacco russo all'Ucraina In queste ore, i nostri pensieri sono con l'Ucr… - bridgertonspace : RT @amaricord: Svegliarsi con la notizia 'la guerra è iniziata', vedere i video dei bombardamenti, leggere dei primi civili colpiti. Tutto… - zaiapresidente : ??3??0?? Oggi compie 30 anni il Sistema di Protezione Civile, che venne istituito e regolamentato il 24 febbraio 199… -