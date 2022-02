Un cavo di ricarica smart per non sovraccaricare il tuo cellulare: un aiuto per farlo durare di più (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’annosa questione della ricarica e della sovraccarica dei dispositivi affligge il mondo della tecnologia da tempo immemore. Negli anni i produttori hanno trovato diverse soluzioni, tra cui cavi che si autoregolano per non sovraccaricare i nostri dispositivi, come questo incredibile prodotto con schermo LCD. cavo USB-C con display LCD – 23022022 www.computermagazine.itOgni giorno ci imbattiamo nella necessità di collegare i nostri molteplici dispositivi alla corrente, per dare loro la potenza necessaria a funzionare e farci arrivare a sera senza problemi. Tra questi, protagonisti, sono indubbiamente gli smartphone che, seppur stiano sempre più andando nella direzione di batterie prestanti e pressoché infinite, devono comunque fare i conti con l’usura delle batterie. Se da un lato la ricarica rapida – ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’annosa questione dellae della sovraccarica dei dispositivi affligge il mondo della tecnologia da tempo immemore. Negli anni i produttori hanno trovato diverse soluzioni, tra cui cavi che si autoregolano per noni nostri dispositivi, come questo incredibile prodotto con schermo LCD.USB-C con display LCD – 23022022 www.computermagazine.itOgni giorno ci imbattiamo nella necessità di collegare i nostri molteplici dispositivi alla corrente, per dare loro la potenza necessaria a funzionare e farci arrivare a sera senza problemi. Tra questi, protagonisti, sono indubbiamente gliphone che, seppur stiano sempre più andando nella direzione di batterie prestanti e pressoché infinite, devono comunque fare i conti con l’usura delle batterie. Se da un lato larapida – ...

