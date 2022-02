Ucraina: Università L'Aquila, appello per la pace Senato Accademico, nostro pensiero a popolazioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'Aquila - L'Università dell'Aquila intrattiene "da molti anni profondi e proficui rapporti di collaborazione bilaterale con le Università ucraine, in particolare con l'Università Statale Ivan Franko di Leopoli, l'Università Statale V. N. Karazin di Charkiv, l'Università Statale Taras Shevchenko di Kiev, l'Università Statale I.I. Mechnikov di Odessa, tutte facenti parte del Consorzio InterMaths per il rilascio del doppio titolo, e con il Politecnico Statale di Leopoli". Per questo l'ateneo lancia un appello "con viva apprensione che il nostro ateneo sta assistendo alle operazioni belliche iniziate nel Paese, perché l'avvio delle ostilità si tradurrà inevitabilmente in una tragedia umanitaria. Il nostro ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'- L'dell'intrattiene "da molti anni profondi e proficui rapporti di collaborazione bilaterale con leucraine, in particolare con l'Statale Ivan Franko di Leopoli, l'Statale V. N. Karazin di Charkiv, l'Statale Taras Shevchenko di Kiev, l'Statale I.I. Mechnikov di Odessa, tutte facenti parte del Consorzio InterMaths per il rilascio del doppio titolo, e con il Politecnico Statale di Leopoli". Per questo l'ateneo lancia un"con viva apprensione che ilateneo sta assistendo alle operazioni belliche iniziate nel Paese, perché l'avvio delle ostilità si tradurrà inevitabilmente in una tragedia umanitaria. Il...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Università Chernobyl, battaglia vicino ai siti di stoccaggio delle scorie nucleari ...radioattiva potrebbe coprire i territori dell'Ucraina, della Bielorussia e dell'Unione Europea". Secondo l'esperto di nucleare Maurizio Martellini, professore associato di Fisica all'università dell'...

Ucraina: le donne chiamate ad arruolarsi ...una tensione lunga 30 anni "L'ucraina ha fatto parte dell'Urss fino all'indipendenza del 1991" spiega Niccolò Petrelli, docente di Studi strategici al dipartimento di Scienze Politiche all'università ...

