Ucraina: Salvini, Lega condanna ogni aggressione militare (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l'auspicio è l'immediato stop alle violenze. Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati". Lo dice il leader della Lega Matteo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lacon fermezza, l'auspicio è l'immediato stop alle violenze. Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati". Lo dice il leader dellaMatteo ...

