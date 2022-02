Ucraina, Putin passa anche a Chernobyl: i russi conquistano l’area della centrale nucleare (Di giovedì 24 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - GaetanoPalmiott : RT @LiaCapizzi: Che cos'è il coraggio? Questo dei cittadini russi riuniti a San Pietroburgo per protestare contro l'invasione dell'Ucraina… - ettoreb74 : RT @GiovyDean: In queste ore drammatiche, c'è un uomo che guarda i bombardamenti e piange ripensando con malinconia a quando li ordinava lu… -