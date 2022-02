Ucraina, la testimonianza a pochi chilometri dal fronte: “Iniziati i bombardamenti pesanti. La situazione sta precipitando” – Video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche a Severodonetsk a pochi chilometri dal fronte “sono Iniziati i bombardamenti pesanti” e “la situazione sta precipitando molto rapidamente”. Gli attacchi russi, che si pensava potessero partire proprio dalle città a ridosso del confine, sono partiti dalle grandi città “per neutralizzare la reazione di Kiev”, ma ora stanno cominciando anche a ridosso della linea del fronte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche a Severodonetsk adal“sono” e “lastamolto rapidamente”. Gli attacchi russi, che si pensava potessero partire proprio dalle città a ridosso del confine, sono partiti dalle grandi città “per neutralizzare la reazione di Kiev”, ma ora stanno cominciando anche a ridosso della linea del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

