Ucraina, Draghi domattina riferisce a capigruppo Camera e Senato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi terrà domani una prima informativa con i presidenti dei gruppi parlamentari: alle 11 alla Camera dei Deputati e 12.30 al Senato della Repubblica. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Presidente del Consiglio Marioterrà domani una prima informativa con i presidenti dei gruppi parlamentari: alle 11 alladei Deputati e 12.30 aldella Repubblica. Lo ha ...

