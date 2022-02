Advertising

themusicway_mag : Ucraina, Al Bano: “Non vedo l’ora di cantare la pace, spero prevalga la ragionevolezza” - AleColumn99 : In caso dovessero richiamarci al fronte, fortunato Al Bano che in Ucraina non può entrarci - infoitcultura : Ucraina: Al Bano, siamo su orlo precipizio auspico pace da tutti i lati - robypava : @dorinileonardo LPN-#FLASH# UCRAINA: AL BANO, SIAMO SU ORLO PRECIPIZIO AUSPICO PACE DA TUTTI I LATI - Jesus66253584 : Chissà se Al Bano, Di Battista, Berlu e tutti gli amici di #Putin in questo momento stanno brindando. #Kiev… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Bano

E' l'auspicio di Al, molto amato a Mosca, finito nel 2019 nella blacklist dell'che gli aveva contestato alcune dichiarazioni sull'appartenenza della Crimea alla Russia, un 'incidente' ...Il cantante interviene sulla guerra in corso e chiede 'ragionevolezza da entrambe le parti' Dall'Alera stato inserito e poi rimosso dalla famosa ' lista nera '. Il cantante, amatissimo in Russia, interviene sulla guerra in corso e chiede 'ragionevolezza da entrambe le parti'. Al ...Albano Carrisi non ha mai nascosto la sua simpatia e ammirazione per Vladimir Putin. Il cantante, del resto, è amatissimo in Russia e, per tale ragione, era stato inserito - e poi rimosso -, nella bla ..."Spero che la diplomazia blocchi questo passaggio tragico per la storia dell'umanità: invece di far tuonare cannoni o artiglieria, sparino pane e benessere sulla gente". (ANSA) ...