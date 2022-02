The Batman, Colin Farrell rivela di essere entrato a Starbucks nei panni del Pinguino (Di giovedì 24 febbraio 2022) Colin Farrell si trovava a Burbank per le riprese di The Batman e ha deciso di andarsi a prendere un caffè da Starbucks vestito come Il Pinguino: ecco com'è andata. Colin Farrell ha rivelato, durante un'intervista recente, di aver visitato Starbucks per un caffè mentre era completamente truccato da Pinguino: per interpretare il ruolo in The Batman, l'attore ha subito un lungo e pesante processo di trucco al fine di trasformarsi nel personaggio. Farrell, intervistato da Collider, ha esordito dicendo: "Il primo giorno in cui abbiamo provato il costume, l'abbiamo portato a fare un giro e non metaforicamente parlando. L'abbiamo portato in giro per Burbank. Ci sono volute circa sei ore ed ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022)si trovava a Burbank per le riprese di Thee ha deciso di andarsi a prendere un caffè davestito come Il: ecco com'è andata.hato, durante un'intervista recente, di aver visitatoper un caffè mentre era completamente truccato da: per interpretare il ruolo in The, l'attore ha subito un lungo e pesante processo di trucco al fine di trasformarsi nel personaggio., intervistato da Collider, ha esordito dicendo: "Il primo giorno in cui abbiamo provato il costume, l'abbiamo portato a fare un giro e non metaforicamente parlando. L'abbiamo portato in giro per Burbank. Ci sono volute circa sei ore ed ...

