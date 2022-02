Ranking Uefa aggiornato a giovedì 24 febbraio dopo Napoli-Barcellona (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Ranking Uefa aggiornato alla giornata di giovedì 24 febbraio, dopo Olympiakos-Atalanta e Napoli-Barcellona, sfide di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2021/2022. Successo degli orobici per 0-3 in Grecia, mentre dura sconfitta per i partenopei per mano dei blaugrana: 2-4. Sostanzialmente nessun cambio rilevante in classifica generale, così come in termini di punti, sebbene l’Italia abbia perso una possibile candidata al titolo di Europa League: il pericoloso Napoli di Spalletti. Attenzione alla Scozia rappresentata dai Rangers, fautori dell’eliminazione del Borussia Dortmund, per una Gran Bretagna d’élite con l’inghilterra stabilmente al comando. Di seguito la nuova classifica ufficiale ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilalla giornata di24Olympiakos-Atalanta e, sfide di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2021/2022. Successo degli orobici per 0-3 in Grecia, mentre dura sconfitta per i partenopei per mano dei blaugrana: 2-4. Sostanzialmente nessun cambio rilevante in classifica generale, così come in termini di punti, sebbene l’Italia abbia perso una possibile candidata al titolo di Europa League: il pericolosodi Spalletti. Attenzione alla Scozia rappresentata dai Rangers, fautori dell’eliminazione del Borussia Dortmund, per una Gran Bretagna d’élite con l’inghilterra stabilmente al comando. Di seguito la nuova classifica ufficiale ...

