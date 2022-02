Precipita aereo militare russo | Nessun superstite

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Gli attacchi continuano da nord, da est e da sud. Si teme per la sorte della capitale: molti pensano che la Russia voglia raggiungere Kiev per far cadere il governo ucraino

I media locali riportano la disperazione della popolazione, sotto assedio da diverse ore. Si è appreso, inoltre, che un aereo militare da trasporto russo, un Antonov An-26, si è schiantato nella ...Gli attacchi continuano da nord, da est e da sud. Si teme per la sorte della capitale: molti pensano che la Russia voglia raggiungere Kiev per far cadere il governo ucraino ...