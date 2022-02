Pomigliano d’Arco: famiglia di un attivista afghano salvata dall’amministrazione comunale (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco e la Farnesina hanno salvato la famiglia di Najeeb Farzad (giornalista-scrittore attivista in fuga dall’Afghanistan). Gara di solidarietà in città: vivranno a Pomigliano. Da qualche giorno vivono tutti a Pomigliano dopo una rocambolesca fuga dall’Afghanistan e l’intervento decisivo dell’amministrazione comunale locale che con la collaborazione della Farnesina per assolvere a Leggi su 2anews (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’amministrazionedie la Farnesina hanno salvato ladi Najeeb Farzad (giornalista-scrittorein fuga dall’Afghanistan). Gara di solidarietà in città: vivranno a. Da qualche giorno vivono tutti adopo una rocambolesca fuga dall’Afghanistan e l’intervento decisivo dell’amministrazionelocale che con la collaborazione della Farnesina per assolvere a

