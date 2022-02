Paola Minaccioni | chi è il compagno | “Sono stata tradita in passato e ho scelto la monogamia”

(Di giovedì 24 febbraio 2022)è nata a Roma il 25 settembre del 1971. Ha 49 anni di età ed è della Bilancia. La sua altezza è 1.67 centimetri.è un’attrice, comica, imitatrice e conduttrice radiofonica italiana. Figlia di Roberto(massaggiatore della Roma), ha seguito una formazione di drammaturgia classica. Qui il suo profilo Instagram ufficiale. Per alcuni anni ha fatto parte del laboratorio di Serena Dandini e ha frequentato anche il Centro sperimentale di cinematografia. Televisione, cinema, teatro e cabaretcosì al contempo i suoi diversi luoghi di espressione. Nel 2012viene candidata sia al Nastro d’argento che ai Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista, vincendo un Globo d’oro nella stessa categoria, per il film Magnifica presenza di Ferzan Özpetek. Due anni dopo recita in ...

welikeduel : Il Giovedì. #PaolaMinaccioni a #propagandalive con il monologo di Francesco Piccolo @minaccioni - welikeduel : Il Giovedì, di Francesco Piccolo. Paola Minaccioni #propagandalive - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Ezio Mauro e Paola Minaccioni. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv - twittamisnoopy : #ISolitiIgnoti Concorrente di stasera: Paola Minaccioni - Akiro75 : RT @welikeduel: Il Giovedì. #PaolaMinaccioni a #propagandalive con il monologo di Francesco Piccolo @minaccioni -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Minaccioni

Il Sussidiario.net

Miami Beach , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 2 : film commedia del 2016 di Carlo Vanzina, con Ricky Memphis, Max Tortora, Giampaolo Morelli,, Emanuele Propizio, Neva ...l'ospite di Amadeus per la nuova puntata dei Soliti Ignoti su Rai 1. Sarà la nota attrice questa sera a tentare di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da ...Per quanto riguarda la vita privata di Paola Minaccioni sappiamo davvero poco. Unica certezza è che non è sposata e che non ha figli ...Miami Beach va in onda in prima serata su Rai 2. I fratelli Vanzina confezionano una commedia fatta di italiani all'estero e tante risate.