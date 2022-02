Operazione riuscita per Kaio Jorge, out per 8 mesi: il report della Juve (Di giovedì 24 febbraio 2022) I bianconeri hanno comunicato i tempi di recupero dell'infortunio rimediato dall'attaccante brasiliano. Leggi su 90min (Di giovedì 24 febbraio 2022) I bianconeri hanno comunicato i tempi di recupero dell'infortunio rimediato dall'attaccante brasiliano.

Juve, UFFICIALE: operazione riuscita per Kaio Jorge, out 8 mesi Commenta per primo Le brutte sensazioni della vigilia sono state confermate ieri e anche l'operazione a cui si è sottoposto oggi Kaio Jorge ha confermato che l'attaccante brasiliano dovrà stare fuori per 8 mesi in seguito alla ricostruzione chirurgica del tendine rotuleo del ginocchio ...

Juve, UFFICIALE: operazione riuscita per Kaio Jorge, out 8 mesi Calciomercato.com Operazione riuscita per Kaio Jorge, out per 8 mesi: il report della Juve Kaio Jorge / Jonathan Moscrop/GettyImages Di seguito la nota del club bianconero in merito all'operazione dell'attaccante brasiliano e ai tempi necessari, molto lunghi come previsto, per poterlo ...

