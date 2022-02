Napoli-Barcellona | dove vederla in chiaro | canale tv e streaming

(Di giovedì 24 febbraio 2022)è la partita ritorno dei playoff di Europa League si gioca alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Match da dentro o fuori che potrebbe finire anche ai supplementari. Con il pareggio 1-1 al Camp Nou e la cancellazione della regola del gol in trasferta, qualsiasi risultato di parità porterà il match ai supplementari. Entrambi gli allenatori hanno problemi di formazione, con Xavi che recupera Arujo in difesa, mentre Spalletti ritrova Insigne che parte titolare.si può vedere in tv La partita sarà trasmessa da Dazn e Sky. Il match verrà trasmesso sulSky Sport uno HD, Sky Sport 4k, Sky Sport 252 . Masi potrà vedere anche inattraverso il ...

Notte di grande calcio europeo allo Stadio Diego Armando Maradona dove, le due squadre del Pibe de Oro, cercano il pass per gli ottavi di Europa League . Al Camp Nou finì 1 - 1, risultato che lascia ogni scenario aperto e così quella in programma ...... l'UEFA cambia sede per la finale di Champions League Malfitano suggerisce: "unitevi e rifiutate l'arbitro russo Karasev" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Draghi: "Lo stato d'...C’è aria di grande match per il Napoli che sfida il Barcellona nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in una sfida che, per forza e blasone delle due squadre, sembra una finale ...Notte di grande calcio europeo allo Stadio Diego Armando Maradona dove Napoli e Barcellona, le due squadre del Pibe de Oro, cercano il pass per gli ottavi di Europa League. Al Camp Nou ...