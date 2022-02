"Mi appello a Mario Draghi...". Generale Figliuolo, impensabile Matteo Bassetti: fino a dove si spinge il virologo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Matteo Bassetti chiede al premier Mario Draghi di non "licenziare" il Generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid. In un post pubblicato sui suoi profili social, infatti, il direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, scrive infatti: "Fine dello stato d'emergenza, alleggerimento e poi scomparsa del green pass, basta quarantena e ffp2 a scuola. Non avevo dubbi su Draghi, dimostra di essere la persona giusta al posto giusto", premette il professore. Che prosegue: "Draghi ascolta e questo è importante. Il premier ha bravi collaboratori e bravi ministri, ma poi decide lui e ha ascoltato quello che molti di noi hanno detto. Sono misure che ci riportano alla normalità, è il momento della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022)chiede al premierdi non "licenziare" il, commissario straordinario per l'emergenza Covid. In un post pubblicato sui suoi profili social, infatti, il direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, scrive infatti: "Fine dello stato d'emergenza, alleggerimento e poi scomparsa del green pass, basta quarantena e ffp2 a scuola. Non avevo dubbi su, dimostra di essere la persona giusta al posto giusto", premette il professore. Che prosegue: "ascolta e questo è importante. Il premier ha bravi collaboratori e bravi ministri, ma poi decide lui e ha ascoltato quello che molti di noi hanno detto. Sono misure che ci riportano alla normalità, è il momento della ...

