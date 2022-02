LOL 2, dal 24 febbraio su Prime Video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quando esce LOL 2: chi sono i concorrenti nel cast, quante puntate sono e tutte le anticipazioni sulla serie in streaming su Amazon. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quando esce LOL 2: chi sono i concorrenti nel cast, quante puntate sono e tutte le anticipazioni sulla serie in streaming su Amazon. Tvserial.it.

Advertising

lament_irol : @_CuoreNero_ direi una visione tranquilla ed in pace io sono passato dal voler diventare paleontologo a medico lol - GuapaLoca76 : RT @PrimeVideoIT: Quando LOL chiama non ci resta che rispondere! Siete pronti per giovedì? ?? ?? #LOL2it #LOL2, dal 24 febbraio https://t.co… - _mononoaware : Io basita dal periodo storico in cui stiamo vivendo. Quante probabilità c’erano? Stiamo vivendo una guerra mondial… - contracrypto : @ComVentotene Non so quanti anni abbiate ma tranquilli che se la cosa degenera la smettete dì fare gli splendidi da… - trentuno08 : Comunque a me LOL non fa scassare dal ridere -