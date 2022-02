La Russia invade l’Ucraina | inizia la guerra

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha invaso. L’esercito si è mosso su ordine del presidente della Federazione russa Vladimir Putin che, in un discorso televisivo, alle 4 del mattino (ora italiana) ha annunciato l’inizio di un’operazione militare speciale per difendere le province separatiste del Donbass. Poche decine di minuti dopo, sono state sentite le prime esplosioni a Kiev e in altre città ucraine, da Kharkiv ai porti strategici di Mariupol e Odessa. Stando a quanto riferisce la Cnn, meno di un’ora dopo dell’annuncio di Putin una colonna di veicoli militari russi è entrata in Ucraina da un valico di frontiera con la Bielo. Movimenti di truppe di terra sono segnalati anche dalla Crimea. Nel suo discorso, il capo del Cremlino ha affermato che “le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk (le due repubbliche russofone autoproclamate ...