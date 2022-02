Invasione russa, l’Ucraina chiama i cittadini alle armi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutti coloro che sono pronti e sanno come utilizzare le armi possono unirsi alle Forze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione: lo ha scritto oggi su Facebook il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, sottolineando che il Paese “sta passando alla modalità di difesa completa”. Lo riporta Interfax. Un messaggio ribadito L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutti coloro che sono pronti e sanno come utilizzare lepossono unirsiForze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione: lo ha scritto oggi su Facebook il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, sottolineando che il Paese “sta passando alla modalità di difesa completa”. Lo riporta Interfax. Un messaggio ribadito L'articolo

SkyTG24 : È cominciata l'invasione russa in #Ucraina su larga scala. Tutti gli aggiornamenti - marcotravaglio : L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancor… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - pdvallearno : RT @Anpinazionale: 'La Segreteria Nazionale dell'#ANPI condanna fermamente l'invasione dell'#Ucraina da parte della Federazione Russa' Leg… - PD_Lazio : ????????????Oggi pomeriggio alle 16.00 ci ritroveremo di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra ferma… -