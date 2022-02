Guerra in Ucraina, su twitter le reazioni dei capi di Stato. La von Der Leyen (CE): “Putin la pagherà” (Di giovedì 24 febbraio 2022) I missili che si stanno abbattendo sull'Ucraina non hanno lasciato indifferenti i potenti del mondo. Today the #G7 leaders are united in condemning the outrageous attack on independent Ukraine. Together... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 24 febbraio 2022) I missili che si stanno abbattendo sull'non hanno lasciato indifferenti i potenti del mondo. Today the #G7 leaders are united in condemning the outrageous attack on independent Ukraine. Together...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - freedom_474 : RT @pbecchi: L’unica cosa che si può geopoliticamente dire oggi è che con Trump alla guida degli Stati Uniti non ci sarebbe stata questa n… - SantaCinzia : RT @AxlGuidato: LA VERITA' SULL'UCRAINA-DOMBASS DETTA DA UN SOLDATO ITALIANO 23/02/2022 'QUESTA GUERRA E' PAGATA DALL'EUROPA. IO PIU' COM… -