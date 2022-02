Guerra in Ucraina: in Italia su i prezzi di pane, carburanti e riscaldamento (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il rischio immediato per l’Italia della Guerra in Ucraina? La crescita in breve tempo dei prezzi al consumo per i cereali, il pane, la pasta, la pizza. Cibo di tutti giorni. Non solo. Aumenterà ulteriormente il costo del gas per il riscaldamento e dell’energia elettrica, così come del petrolio e dei carburanti alla pompa per i veicoli. Gli investimenti in Borsa sono già penalizzati: stamani 24 febbraio, dopo la notizia dell’invasione russa dell’Ucraina, tutti i principali mercati finanziari del mondo sono crollati. prezzi, in arrivo la stangata I prezzi di grano, mais e soia, ma anche degli olii da cucina (di semi, girasole e mais) lievitano. Una vera e propria stangata per i consumatori potrebbe aggiungersi a quelle ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il rischio immediato per l’dellain? La crescita in breve tempo deial consumo per i cereali, il, la pasta, la pizza. Cibo di tutti giorni. Non solo. Aumenterà ulteriormente il costo del gas per ile dell’energia elettrica, così come del petrolio e deialla pompa per i veicoli. Gli investimenti in Borsa sono già penalizzati: stamani 24 febbraio, dopo la notizia dell’invasione russa dell’, tutti i principali mercati finanziari del mondo sono crollati., in arrivo la stangata Idi grano, mais e soia, ma anche degli olii da cucina (di semi, girasole e mais) lievitano. Una vera e propria stangata per i consumatori potrebbe aggiungersi a quelle ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - globalistIT : Guerra in #Ucraina, intervista alla senatrice di +Europa già ministra degli Esteri - RSInews : Guerra in Ucraina: ecco cosa ci dobbiamo aspettare - Panico sui mercati. Ricadute della crisi non solo sull'energia… -