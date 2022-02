Emma Bonino: 'Putin è un autocrate e Salvini impari la differenza tra carrarmati e barconi' (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Antonello Sette Guerra all'Ucraina : Emma Bonino, questa notte la più drammatica delle ipotesi è diventata tragica realtà. La Russia ha invaso l'Ucraina. Nell'immediato che cosa dovrebbe fare l'... Leggi su globalist (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Antonello Sette Guerra all'Ucraina :, questa notte la più drammatica delle ipotesi è diventata tragica realtà. La Russia ha invaso l'Ucraina. Nell'immediato che cosa dovrebbe fare l'...

Advertising

La7tv : #tagada Emma Bonino: 'Mi è dispiaciuto molto che Amato abbia detto sostanzialmente che abbiamo imbrogliato la gente… - EPortolu : @Ci1812 Emma Bonino o Matteo Renzi. - caosagitato : RT @globalistIT: Guerra in #Ucraina, intervista alla senatrice di +Europa già ministra degli Esteri - globalistIT : Guerra in #Ucraina, intervista alla senatrice di +Europa già ministra degli Esteri - LaNotiziaQuoti : Nuovo cambio di casacca per il senatore Leonardo Grimani. L'ex sindaco di Sangemini ha infatti ufficializzato il s… -