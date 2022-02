De Luca fa visita alla piccola Nza dopo l’operazione: “Sta molto meglio” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La piccola Nza sta molto meglio e questo riempie il cuore di gioia”. Lo scrive su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che è stato oggi all’ospedale Monaldi di Napoli dove è stata operata con successo la bambina irachena arrivata a Napoli a 9 mesi per una grave patologia cardiaca, bisognosa di operazione che è stata eseguita. “Un ringraziamento speciale – ha detto De Luca – al professor Guido Oppido e a tutta l’unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli per l’intervento e le cure prestate. Da Napoli, dalla Campania, in un momento difficile, sono ore di apprensione e di angoscia per tutti noi, un messaggio di speranza, pace e solidarietà”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “LaNza stae questo riempie il cuore di gioia”. Lo scrive su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De, che è stato oggi all’ospedale Monaldi di Napoli dove è stata operata con successo la bambina irachena arrivata a Napoli a 9 mesi per una grave patologia cardiaca, bisognosa di operazione che è stata eseguita. “Un ringraziamento speciale – ha detto De– al professor Guido Oppido e a tutta l’unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli per l’intervento e le cure prestate. Da Napoli, dCampania, in un momento difficile, sono ore di apprensione e di angoscia per tutti noi, un messaggio di speranza, pace e solidarietà”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

