Classifica ATP | Jannik Sinner esce dalla top 10 Ed anche Norrie potrebbe superarlo nel ranking

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Lunedì 21 febbraio era stato rilasciato ilmondiale ATP aggiornato:era rimasto in decima posizione, come la settimana precedente, a quota 3429 punti. L’azzurro questa settimana ha giocato a Dubai, dove ha raggiunto i quarti di finale, quando è stato battuto dal polacco Hubert Hurkacz. Top 10 ATP (al 21.02.2022)1 Novak Djokovic (Serbia) 8875 2 Daniil Medvedev (Russia) 8435 3 Alexander Zverev (Germania) 7515 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6565 5 Rafael Nadal (Spagna) 65156 Matteo Berrettini (Italia) 4928 7 Andrey Rublev (Russia) 4590 8 Casper Ruud (Norvegia) 3975 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 388310(Italia) 3429 L’azzurro è già certo di perdere una posizione lunedì 28 febbraio, quando guadagnerà 66 punti, salendo a quota 3495: l’azzurro ...

Advertising

infoitsport : Jannik Sinner n.13 nella classifica ATP Race: proiezioni e dove può arrivare a Dubai - infoitsport : Classifica ATP, Jannik Sinner si gioca la top10 con Hurkcaz! Scontro diretto e proiezioni ranking - zazoomblog : Jannik Sinner n.13 nella classifica ATP Race: proiezioni e dove può arrivare a Dubai - #Jannik #Sinner #nella… - OA_Sport : L'azzurro inizia a risalire nella Race ATP! - zazoomblog : Classifica ATP Jannik Sinner si gioca la top10 con Hurkacz! Scontro diretto e proiezioni ranking - #Classifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica ATP

... Carlos Alcaraz è diventato il più giovane tennista della storia a conquistare un evento500 e ... Lasarà semplicemente una conseguenza del livello che riuscirà ad esprimere. Se mantiene ...... in caso di vittoria nello scontro con l'azzurro, effettuerà il sorpasso inestromettendo cosi Jannik dalla Top ten del circuitoUn ko pesante anche in chiave Ranking ATP: l’azzurro sarà fuori dalla Top 10 a partire ... Lo scontro diretto odierno serviva per provare a consolidare la posizione in classifica e provare ad evitare ...Lunedì 21 febbraio era stato rilasciato il ranking mondiale ATP aggiornato: Jannik Sinner era rimasto in decima posizione, come la settimana precedente, a quota 3429 punti. L'azzurro questa settimana ...