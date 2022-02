Attacco all’Ucraina | esplosioni | sirene anti aeree | strade deserte e civili in fuga – VIDEO

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella capitale risuonano le, cittadini in. Attacchi in corso a Kharkiv, Kramatorsk, Odessa e Mariupol. Il Cremlino afferma di stare colpendo “asset militari ucraini e base” con armi di alta precisione. Le truppe russe entrano in Ucraina anche dalla Bielorussia e dalla Crimea. Il presidente Zelensky chiede ai cittadini di “non uscire di casa e di stare calmi”. Per la Cnn ci sono “già centinaia di vittime”. Biden: “Guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite umane“ Mosca: “Abbiamo soppresso i sistemi di difesa aerea delle forze ucraine”. I russi entrano anche dalla Bielorussia e dalla Crimea. Zelensky introduce la legge marziale e chiede ai cittadini di “non uscire di casa e di stare calmi”. Secondo la Cnn, che cita fonti governative locali, ci sono “già centinaia di vittime”. L’ordine di ...