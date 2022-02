Atp Dubai 2022 | Vesely batte Djokovic e scrive sulla telecamera un messaggio pro Ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Un pensiero di pace dopo aver scritto una pagina di storia del tennis. Jiriha battuto per la seconda volta in carriera Novake lo costringerà da lunedì prossimo a non essere più numero uno al mondo, a vantaggio del russo Medvedev. A proposito di Russia, il tennista ceco, dopo aver vinto, ha lasciato il canonico. Questa volta, ha volutore “Ukraine” con un cuore accanto. SportFace.

Advertising

gippu1 : Intanto a #Dubai Jiri Vesely, numero 123 del ranking ATP, è appena diventato il secondo tennista della storia ad av… - Eurosport_IT : SINNER SI FERMA AI QUARTI! ?? A Dubai l'azzurro viene battuto in 2 set da Hurkacz: il polacco raggiunge Rublev in s… - Eurosport_IT : Novak Djokovic cede il trono di numero uno al mondo a Daniil Medvedev ?? - sportface2016 : #AtpDubai, #Vesely batte #Djokovic e scrive un messaggio pro #Ucraina sulla telecamera - PaoloBittaAlfa : RT @gippu1: Intanto a #Dubai Jiri Vesely, numero 123 del ranking ATP, è appena diventato il secondo tennista della storia ad aver incontrat… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Dubai

Jannik Sinner è fuori dall'500 del. L'azzurro, sottotono rispetto ai suoi standard, non è mai davvero entrato in partita contro Hubert Hurkacz, l'amico polacco con cui gioca il doppio (anche a, dove però i due ...Si ferma ai quarti di finale la corsa di Jannik Sinner al torneodi. Il tennista altoatesino, al primo torneo con il nuovo tecnico Vagnozzi , è stato battuto dal polacco Hubert Hurkacz , numero 5 del torneo, in due set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 3. Il ...Il miglior Hubert Hurkacz di questa stagione mette fine al cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP di Dubai e lo supera anche in classifica mondiale, estromettendolo dalla Top-10 del ranking. Punti da ...Una grande versione di Hurkacz supera Jannik Sinner ai quarti di finale del Dubai Duty Free Tennis Championships. Tanti i problemi al servizio per l'altoatesino, che anche da fondocampo ha commesso tr ...