ATP Acapulco 2022 | avanzano facilmente Medvedev | Tsitsipas e Nadal Fuori Fritz | Carreno Busta e lo squalificato Zverev

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Si è da poco conclusa la terza giornata all’ATP 500 di. Nella notte italiana si sono disputati gli incontri valevoli per il secondo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti risultati odierni. Tutto facile per Daniil, Rafaele Stefanos. Il russo (testa di serie n.1) sconfigge lo spagnolo Pablo Andujar (n.68 del ranking) per 6-1 6-2, il greco (testa di serie n.2) supera lo statunitense Jeffrey John Wolf (n.209 ATP) per 6-1 6-0 e, infine, lo spagnolo (testa di serie n.4) batte lo statunitense Stefan Kozlov (n.130 al mondo) per 6-0 6-3. A che ora gioca Jannik Sinner contro Hurkacz? Programma ATP Dubai, canale tv in chiaro, streaming Vittorie a sorpresa per Yoshihito Nishioka (n.103 del ranking) e per Marcos Giron (n.59 ATP). Il giapponese ha la meglio sullo ...