Ascolti TV | Mercoledì 23 Febbraio 2022. Hunziker in calo (17.1% – 2,9 mln), Gli Anni più Belli 14.8% (2,9 mln). Le Iene in salita ma non basta (7.7%) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Hunziker e Toffanin Nella serata di ieri, Mercoledì 23 Febbraio 2022, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.54 – il film di Muccino Gli Anni Più Belli ha interessato 2.947.000 spettatori pari al 14.8%. Su Canale 5 – dalle 21.43 alle 00.43 – la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible ha raccolto davanti al video 2.875.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.257.000 spettatori pari al 5.2% di share. A seguire The Resident ha ottenuto 1.048.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.209.000 spettatori con il 7.7% (presentazione di 22 minuti: 1.011.000 – 4.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.996.000 spettatori pari ad uno share del 10% ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 febbraio 2022)e Toffanin Nella serata di ieri,23, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.54 – il film di Muccino GliPiùha interessato 2.947.000 spettatori pari al 14.8%. Su Canale 5 – dalle 21.43 alle 00.43 – la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible ha raccolto davanti al video 2.875.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.257.000 spettatori pari al 5.2% di share. A seguire The Resident ha ottenuto 1.048.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia 1 Le, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.209.000 spettatori con il 7.7% (presentazione di 22 minuti: 1.011.000 – 4.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.996.000 spettatori pari ad uno share del 10% ...

Advertising

chatzi__eleni : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di mercoledì #23febbraio ?? - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #23febbraio ?? - fabiofabbretti : RT @Mattiabuonocore: In preserale due reti (Rai1 e Canale 5) insieme si spartiscono oltre il 46% di share. Ciaone alla miriade di canali e… - Mattiabuonocore : In preserale due reti (Rai1 e Canale 5) insieme si spartiscono oltre il 46% di share. Ciaone alla miriade di canali… - fabiofabbretti : Dalle 6 del mattino (Prima Pagina) fino alle 16:45, Canale 5 non scende sotto il 18.2%. Il daytime della rete ha ri… -