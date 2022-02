Ambra Angiolini, il dramma della bulimia: “È iniziata così” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ambra Angiolini ha raccontato la sua prima volta. L’uomo sbagliato e la violenza psicologica subita: così ha iniziato ad essere bulimica Ambra Angiolini è stata protagonista insieme a Michelle Hunziker di un emozionante dialogo, tutto al femminile, sugli sbagli passati tra comprensione, empatia e anche un pizzico di ironia. Sul palco della trasmissione Michelle Impossible, le due Leggi su youmovies (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha raccontato la sua prima volta. L’uomo sbagliato e la violenza psicologica subita:ha iniziato ad essere bulimicaè stata protagonista insieme a Michelle Hunziker di un emozionante dialogo, tutto al femminile, sugli sbagli passati tra comprensione, empatia e anche un pizzico di ironia. Sul palcotrasmissione Michelle Impossible, le due

Advertising

24Trends_Italia : 1. Ultime notizie - 200mille+ 2. Nato - 100mille+ 3. Terza guerra mondiale - 100mille+ 4. NOTIZIE - 50mille+ 5. Cin… - papimass44 : RT @ManuelTARTAGLI4: @stanzaselvaggia Avevo molto apprezzato il tuo tweet in cui solidarizzavi con Ambra Angiolini, molestata da Valerio St… - zazoomblog : “Se lo meriterebbe…”: Ambra Angiolini e quel ritorno impossibile proposta spiazzante - #meriterebbe…”: #Ambra… - JuveNelCuore88 : RT @rxncore: beata ambra angiolini che si è tolta dal cazzo massimiliano allegri, provo molta invidia per lei - DeLigt84 : RT @rxncore: beata ambra angiolini che si è tolta dal cazzo massimiliano allegri, provo molta invidia per lei -