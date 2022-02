A Milano il presidio contro la guerra in Ucraina. I racconti di chi ha i parenti a Kiev: “Si temono attacchi peggiori, hanno preparato le cantine” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il popolo della pace torna in piazza a Milano. Più di mille persone si sono radunate ai piedi di palazzo Marino per condannare l’attacco russo all’Ucraina, chiedendo la fine del conflitto e per dimostrare solidarietà al popolo ucraino, vittima dei bombardamenti ordinati da Putin. A organizzare la manifestazione Cgil, Cisl e Uil, Arci, Anpi e Acli, tutti uniti per il “No alla guerra”. In piazza della Scala anche tanti ucraini; la Lombardia è, tra l’altro, la regione italiana con la comunità più numerosa di cittadini originari dell’Ucraina. Tanti occhi lucidi e tanta tristezza, raccolti intorno a una grande bandiera giallo-blu con il pensiero ai parenti e agli amici in patria. “Non è un film, è tutto vero quello che sta succedendo, dovete aiutarci”, grida una ragazza. Una donna, invece, racconta come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il popolo della pace torna in piazza a. Più di mille persone si sono radunate ai piedi di palazzo Marino per condannare l’attacco russo all’, chiedendo la fine del conflitto e per dimostrare solidarietà al popolo ucraino, vittima dei bombardamenti ordinati da Putin. A organizzare la manifestazione Cgil, Cisl e Uil, Arci, Anpi e Acli, tutti uniti per il “No alla”. In piazza della Scala anche tanti ucraini; la Lombardia è, tra l’altro, la regione italiana con la comunità più numerosa di cittadini originari dell’. Tanti occhi lucidi e tanta tristezza, raccolti intorno a una grande bandiera giallo-blu con il pensiero aie agli amici in patria. “Non è un film, è tutto vero quello che sta succedendo, dovete aiutarci”, grida una ragazza. Una donna, invece, racconta come ...

