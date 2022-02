VIDEO F1: Test F1, i primi giri di Sainz sulla F1-75 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Calos Sainz è stato protagonista questo pomeriggio a Barcellona nel day-1 dei Test pre stagionali del Mondiale F1 2022. Lo spagnolo di Ferrari ha registrato il terzo tempo assoluto in 1.20.416, una prestazione siglata con la mescola C3 (media). L’iberico ha preso il Testimone dal teammate Charles Leclerc, protagonista questa mattina del miglior crono, il secondo assoluto alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren) che negli ultimi minuti della seconda sessione ha fermato il cronometro in 1.19.568. Ottimi riscontri in ogni caso per la Rossa che chiude la giornata con due auto nella Top3. Non ci sono stati problemi nel programma con oltre 100 giri effettuati (80 dal monegasco e 67 dall’iberico). La Rossa cercherà di confermarsi domani con altre otto ore di azione in Catalogna. VIDEO: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Calosè stato protagonista questo pomeriggio a Barcellona nel day-1 deipre stagionali del Mondiale F1 2022. Lo spagnolo di Ferrari ha registrato il terzo tempo assoluto in 1.20.416, una prestazione siglata con la mescola C3 (media). L’iberico ha preso ilimone dal teammate Charles Leclerc, protagonista questa mattina del miglior crono, il secondo assoluto alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren) che negli ultimi minuti della seconda sessione ha fermato il cronometro in 1.19.568. Ottimi riscontri in ogni caso per la Rossa che chiude la giornata con due auto nella Top3. Non ci sono stati problemi nel programma con oltre 100effettuati (80 dal monegasco e 67 dall’iberico). La Rossa cercherà di confermarsi domani con altre otto ore di azione in Catalogna.: ...

