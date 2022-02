Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 20:30 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON ACCENNANO A DIMINUIRE II DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PER UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO, LUNGHE CODE DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI Roma SUD A MONTE PORZIO CATONE, IN DIREIZONE NAPOLI PROSEGUIAMO SULLA Roma-NAPOLI, VERSO SUD UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI FROSINONE LE ALTRE NOTIZIE TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE IN PROGRAMMA PER VENERDI 25 FEBBRAIO INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC, Roma TPL E LA REGIONALE COTRAL POSSIBILI DISAGI PER BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE Roma-LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)DEL 23 FEBBRAIOORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON ACCENNANO A DIMINUIRE II DISAGI SULLA DIRAMAZIONESUD PER UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO, LUNGHE CODE DAL CASELLO AUTOSTRADALE DISUD A MONTE PORZIO CATONE, IN DIREIZONE NAPOLI PROSEGUIAMO SULLA-NAPOLI, VERSO SUD UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI FROSINONE LE ALTRE NOTIZIE TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE IN PROGRAMMA PER VENERDI 25 FEBBRAIO INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC,TPL E LA REGIONALE COTRAL POSSIBILI DISAGI PER BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE-LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Pnrr. Sotto la lente della Città metropolitana le proposte per il rilancio del versante Jonico ... la riunione, alla quale era anche presente il Dirigente del Settore Viabilità Lorenzo Benestare, ... al riguardo, ha ricordato che sono in corso degli incontri con il Ministro Giovannini a Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 02 - 2022 ore 19:15 VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO CODE ...

