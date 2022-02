Unwanted: Marco Bocci, Francesco Acquaroli e Denise Capezza nelle prime immagini della serie (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sky annuncia che sono in corso le riprese di Unwanted, la serie creata e scritta da Stefano Bises tratta dal libro inchiesta di Fabrizio Gatti sulle rotte africane dei migranti, con Marco Bocci, Francesco Acquaroli, Denise Capezza e Marco Palvetti: ecco le prime immagini Sky ha annunciato che sono in corso le riprese di Unwanted, la nuova serie Sky Original in otto episodi creata e scritta da Stefano Bises e liberamente tratta da Bilal, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall’Africa per raggiungere l’Europa ma anche da quanti fanno ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sky annuncia che sono in corso le riprese di, lacreata e scritta da Stefano Bises tratta dal libro inchiesta di Fabrizio Gatti sulle rotte africane dei migranti, conPalvetti: ecco leSky ha annunciato che sono in corso le riprese di, la nuovaSky Original in otto episodi creata e scritta da Stefano Bises e liberamente tratta da Bilal, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall’Africa per raggiungere l’Europa ma anche da quanti fanno ...

