Ucraina, l'appello di Francesco: 'Il 2 marzo giornata di digiuno per la pace' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Papa Francesco chiede un forte esame di coscienza a chi ha responsabilità politiche in merito alla questione Ucraina: 'Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina -... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Papachiede un forte esame di coscienza a chi ha responsabilità politiche in merito alla questione: 'Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'-...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'appello del Papa sulla crisi ucraina: 'Tutte le parti coinvolte - dice Francesco - si astengano da ogni azione ch… - vaticannews_it : #23febbraio 'La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra': è l'invocazione di #PapaFrancesco n… - MediasetTgcom24 : Ucraina, appello del Papa: 'Il 2 marzo preghiera e digiuno per la pace' #papa #ucraina #2marzo… - Italia_Notizie : L’appello del Papa per la pace. Ecco come si sta muovendo la Santa Sede nello scenario Russia-Ucraina - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: 'Ho un grande dolore nel cuore per gli scenari allarmanti che si stanno aprendo.”Nella crisi sull'Ucraina anche il Pap… -