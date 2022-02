Torino, uomo muore d’infarto in metropolitana (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Era su un treno della metropolitana di Torino che viaggiava in direzione Bengasi quando ha avuto un malore che gli è stato fatale. Un uomo infatti si è accasciato a terra richiedendo l’intervento dei soccorsi. Il convoglio è stato fermato e sono intervenuti per primi gli addetti Gtt con massaggio cardiaco e defibrillatore e poi i soccorsi del 118. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il servizio di metropolitana lungo la tratta è stato momentaneamente sospeso e sostituito da autobus. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Era su un treno delladiche viaggiava in direzione Bengasi quando ha avuto un malore che gli è stato fatale. Uninfatti si è accasciato a terra richiedendo l’intervento dei soccorsi. Il convoglio è stato fermato e sono intervenuti per primi gli addetti Gtt con massaggio cardiaco e defibrillatore e poi i soccorsi del 118. Ma per l’non c’è stato nulla da fare. Il servizio dilungo la tratta è stato momentaneamente sospeso e sostituito da autobus. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Torino, uomo muore d’infarto in metropolitana - stefidag19 : Fate una statua enorme a Torino a quest’uomo, se lo merita - otuscops : RT @massimo_b011: Passeggio con un amico. A circa 10 metri, ci precede personaggio con FFP2 in atteggiamento da guerriglia. Il mio amico è… - Annamaria1897 : Buon 1º tempo di carattere della Juve grazie anche al gol segnato subito riesce a gestire e imbrigliare il Villare… - brunofernandovf : 2)Koffi Djidji Giocatore che sembrava perso pure da me medesimo dopo 2 stagioni più che anonime al Torino e al Cr… -