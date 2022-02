Striscia la Notizia | Ezio Greggio su Achille Lauro “per lui sarebbe più adatta San Patrignano”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Polemica sulaper una battuta infelice di; il conduttore ha preso di mirae, indirettamente, la comunità di San, nell'ultima puntata dila, ha fatto una battuta infelice su: il cantante, secondo il conduttore,"adatto per San". Già in passato il programma di Antonio Ricci aveva accostatoal mondo della droga, sostenendo che la sua canzone Roll Royce, 'era un riferimento all'ecstasy'.la, dopo l'arrivo di Silvia Toffanin, co-conduttrice per una ...

Ezio Greggio è finito in un calderone mediatico nelle scorse ore per aver pronunciato una battuta su Achille Lauro nel corso della puntata diladi lunedì 21 febbraio. Il politically correct si è subito accesso in molti utenti, che hanno considerato le parole del conduttore offensive sia nei confronti del cantautore ...Oltre agli organizzatori di eventi, in Italia esistono anche gli organizzatori di incidenti. Lo svelala, nella puntata andata in onda mercoledì 23 febbraio su Canale 5. Qui, Luca Abete mostra una carrozzeria che tra i suoi servizi ne effettua uno particolare, quello di ...In attesa di Trento-Südtirol (alle 21), il Padova stecca ancora e fallisce l’opportunità di mettere pressione alla capolista: all’Euganeo finisce 1-1 la sfida con il Legnago ultimo in classifica, pass ...Polemica su Striscia la Notizia per una battuta infelice di Ezio Greggio; il conduttore ha preso di mira Achille Lauro e, indirettamente, la comunità di San Patrignano. Ezio Greggio, nell'ultima punta ...