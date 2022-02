(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) –della, in merito a notizie di stampa apparse questa mattina su alcuni quotidiani, ”si smentisce in maniera netta che l’amministrazione capitolina abbia suggerito o scelto un’piuttosto di un’altra”. E’ quanto si apprende da fonti del Campidoglio. ”Non è compito dell’amministrazione capitolina fare proposte bensì esaminare progetti e da questo punto di vista si ribadisce la piena disponibilità a esaminare con la società puntuali proposte in merito allo”, sottolineano le stesse fonti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : Stadio Roma, 'né suggerita né scelta alcuna area' - - fisco24_info : Stadio Roma, 'né suggerita né scelta alcuna area': (Adnkronos) - E' quanto si apprende da fonti del Campidoglio… - ninabecks1 : RT @robydigi: @CarloCalenda Resta il fatto che la peggior sindaca di #Roma, capace di affossare Olimpiadi, stadio, trasporti, rifiuti, verd… - siamo_la_Roma : ?? Il Comune di #Roma smentisce le notizie su #Pietralata ?? 'Non è compito nostro proporre aree, noi analizziamo i… - sulsitodisimone : Stadio Roma, 'né suggerita né scelta alcuna area' -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Roma

Secondo quanto raccolto dall' ANSA , che cita fonti del Campidoglio, non c'è nessuna novità in merito al nuovodella. Anzi, è arrivata una smentita in merito a presunti suggerimenti da parte dell'amministrazione capitolina: ' Il suo compito non è avanzare proposte, bensì esaminare progetti . A tal ..." Un 1 - 1 che non soddisfa e che soprattutto, vista l'abolizione della regola del gol in ... con i nostri tifosi nel nostro. Ci giochiamo tutto", sottolinea l'attaccante serbo Dusan ...Il Comune di Roma smentisce le notizie, uscite questa mattina in rassegna stampa, sull’area di Pietralata: “Non è nostro compito” Il Comune di Roma, in merito alle notizie uscite questa mattina, sment ...Mou-Pinto, a pensar male ci si abitua - Corriere dello Sport - Evidentemente erano pronti, carichi. Talmente allineati, come piace dire a Tiago Pinto, che si sono ... - Marione.net - La ControInformaz ...