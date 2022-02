Silvio Berlusconi e Marta Fascina, rumors di nozze. Ecco cosa si dice ad Arcore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sposano? La notizia è un fulmine a ciel sereno anche per chi è molto vicino all’ambiente di Arcore. «Sì, è vero, hanno intenzione di sposarsi. E presto: la cerimonia dovrebbe tenersi a fine marzo», dice uno dei pochissimi che conosce bene Silvio Berlusconi sotto giuramento di anonimato. «Non so se è vero, ma se lo fosse, non mi sorprenderebbe» aggiunge all’Adnkronos una fonte parlamentare che ha visto la coppia insieme, anche pochi giorni fa. Silvio e Marta prossimi sposi? La suggestione, il gossip o l’ipotesi che dir si voglia oggi è passata direttamente dalla prima pagina di ‘Libero’ ai corridoi del Transatlantico dove la love story tra Berlusconi e la giovane ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 23 febbraio 2022)si sposano? La notizia è un fulmine a ciel sereno anche per chi è molto vicino all’ambiente di. «Sì, è vero, hanno intenzione di sposarsi. E presto: la cerimonia dovrebbe tenersi a fine marzo»,uno dei pochissimi che conosce benesotto giuramento di anonimato. «Non so se è vero, ma se lo fosse, non mi sorprenderebbe» aggiunge all’Adnkronos una fonte parlamentare che ha visto la coppia insieme, anche pochi giorni fa.prossimi sposi? La suggestione, il gossip o l’ipotesi che dir si voglia oggi è passata direttamente dalla prima pagina di ‘Libero’ ai corridoi del Transatlantico dove la love story trae la giovane ...

Advertising

LiciaRonzulli : In questi giorni di crisi in #Ucraina c’è nostalgia dello spirito di Pratica di mare e della politica estera di que… - Corriere : Silvio Berlusconi e Marta Fascina avrebbero intenzione di sposarsi - fanpage : Silvio Berlusconi sarebbe dovuto comparire in aula per il processo a carico dell'ex olgettina Giovanna Rigato, ma i… - omnologos : RT @guglielmopicchi: Per quanto naive possa sembrare Silvio Berlusconi potrebbe far ragionare Putin. Provare costa solo dover ammettere che… - fisco24_info : Stampa e palazzo: Riforme, M5s e le accuse di Renzi ai pm: AGI - Le riforme del governo Draghi, le accuse di Renzi… -