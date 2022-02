Sebastiano inonda i social con le foto di Liliana | un amore a cui credono in pochi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha sempre detto di non avere nulla a che fare con la morte di sua mogliee lo ripete da ormai due mesi e mezzo. Non ha fatto del male a Lilly, non l’ha uccisa, non sapeva nulla della sua frequentazione con l’amico Claudio. E non crede ancora a tutto quello che Sterpin ha raccontato. Non crede al fatto che sua moglie volesse andare via di casa, che stesse pensando di lasciarsi tutto alle spalle. Una vita insieme e unche, a detta di, era forte come sempre. Non si arrende e spera che giustizia sia fatta in questa storia ma respinge ogni accusa al mittente. Invade il suo profilocon ledi questa grande storia d’, una cuidavvero in. Contro ...