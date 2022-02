Scuola, dal 14 marzo via al concorso per insegnare nelle secondarie (Di mercoledì 23 febbraio 2022) commenta Cominciano il 14 marzo le prove del concorso ordinario per la Scuola secondaria indetto dal ministero dell'Istruzione. Gli scritti per reclutare i docenti nei posti comuni e in quelli di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 febbraio 2022) commenta Cominciano il 14le prove delordinario per lasecondaria indetto dal ministero dell'Istruzione. Gli scritti per reclutare i docenti nei posti comuni e in quelli di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scuola: dal 14 marzo il concorso per la secondaria. Le prove nella Regione in cui si è presentata la domanda #ANSA - Avvenire_Nei : Per capire da dove arriva Zeudi Di Palma, appena eletta Miss Italia 2021, dovremmo andare a Scampia, provando a imm… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Scuola, dal 14 marzo via al concorso per insegnare nelle secondarie #ministerodell'istruzione - corzunino : S'allenta il Covid, riparte la stagione dei concorsi per selezionare insegnanti. Scuola, ecco le date del concorso… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Scuola: dal 14 marzo il concorso per la secondaria. Le prove nella Regione in cui si è presentata la domanda #ANSA https:… -