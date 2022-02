Saronno | Fiammetta Borsellino nelle scuole | “Dopo 30 anni chiedo ancora la verità sulle stragi” I VIDEO

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “La mafia è prima di tutto il nostro modo sbagliato di comportarci”. Nel 1992 tanti millenials non eranonati, ma la lotta contro le mafie e per la legalità non conosce scadenze ed è più attuale che mai. Tra il 22 e il 23 febbraio, gli studenti di Ipsia ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilSaronno : I depistaggi, la verità, il perdono, la testimonianza: Fiammetta Borsellino fa riflettere Saronno sui temi della le… - ilSaronno : Fiammetta Borsellino a Saronno: “Rigenerante condividere con i ragazzi” - ilSaronno : Fiammetta Borsellino a Saronno: oggi all’Ipsia stasera in diretta dal teatro Pasta - OmbraDuca : RT @Giobegood: Il 22 e 23 febbraio a Saronno la testimonianza di Fiammetta Borsellino - SaronnoNews - Giobegood : Il 22 e 23 febbraio a Saronno la testimonianza di Fiammetta Borsellino - SaronnoNews -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno Fiammetta

... la figlia,Borsellino, ha portato la sua testimonianza . Il messaggio arrivato agli studenti del liceo classico Legnani e dell'Ipsia Parma disuona anche come un monito: "Non ...... via I maggio PAOLO BORSELLINO: MIO PADRE Un incontro conBorsellino, organizzato dal Liceo Legnani con l'Istituto Ipsia A. Parma diin parternariato con il Comune di. In ...“La mafia non si combatte delegando questo compito solamente alla magistratura e alle forze dell’ordine. Si combatte con l’istruzione e ...Giovedì 24 febbraio alle 21 riprendono gli appuntamenti della rassegna Teatro Civile con lo spettacolo “Borsellino”, una produzione del Teatro Bresci con protagonista Giacomo Rossetto che ne firma anc ...