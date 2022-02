“Sarà costretto a dover….”: batosta Juventus, brutte in notizie in arrivo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il pareggio di ieri della Juventus contro il Villarreal ha portato con sè anche alcuni grattacapi per le scelte future di Allegri. La Juventus ha pareggiato ieri sera 1-1 contro il Villarreal allo Stadio de La Ceramica. A passare in vantaggio è stata la squadra di Allegri con la rete segnata da Vlahovic dopo appena Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il pareggio di ieri dellacontro il Villarreal ha portato con sè anche alcuni grattacapi per le scelte future di Allegri. Laha pareggiato ieri sera 1-1 contro il Villarreal allo Stadio de La Ceramica. A passare in vantaggio è stata la squadra di Allegri con la rete segnata da Vlahovic dopo appena Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

nevrotica9 : RT @liliaragnar: SECONDO ALCUNE INDISCREZIONI, IL GOVERNICCHIO È 'COSTRETTO' AD ABOLIRE IL GPIl 1° aprile sarà il primo giorno senza 'pseud… - ice24man : @MileTrecarichi Allegri sarà costretto di nuovo a cambiare impostazione proprio ora che pareva aver trovato mezza quadra - ANTONIOTAGLIA12 : @Capezzone @Controcorrentv @strange_days_82 ALLA FINE SI FARÀ, DA INTERMEDIATORE BERLUSCONI. DRAGHI SARA COSTRETTO… - Gio_Scorza : RT @Asiablog_it: #22FEBBRAIO 2018 ???? In Slovacchia la #Ndrangheta ???? uccide il giornalista Ján Kuciak e la sua compagna Martina Kušnírová.… - x_Ryuko_x : Alla fine si cerca solo e sempre quello che non si ha e l'uomo sarà così costretto a cercare in eterno -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà costretto Siamo in piena " battaglia del gas ": che cosa ci aspetta davvero Il preambolo Il governo Draghi, costretto a mediare con una situazione che ha visto l'estrazione di ... di conseguenza, senza gas naturale sarà molto complicato avviare le politiche di transizione ...

Murray - Sinner, Atp Dubai: diretta tv in chiaro, streaming, pronostici Nel secondo set l'azzurro è stato ad un passo dall'eliminazione, costretto ad annullare tre match ...valido per gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Dubai tra Andy Murray e Jannik Sinner sarà ...

In porta Iachini sarà costretto a puntare sulla linea verde Forza Parma Il preambolo Il governo Draghi,a mediare con una situazione che ha visto l'estrazione di ... di conseguenza, senza gas naturalemolto complicato avviare le politiche di transizione ...Nel secondo set l'azzurro è stato ad un passo dall'eliminazione,ad annullare tre match ...valido per gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Dubai tra Andy Murray e Jannik Sinner...