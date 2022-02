“Rischia il suo posto”. Raimondo Todaro, cosa succede ad Amici. “C’è la collega dietro tutto” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Situazione decisamente incandescente ad ‘Amici’ con Raimondo Todaro che potrebbe dire addio al programma. Ricordiamo che l’insegnante di ballo, ex braccio destro di Milly Carlucci, è alla sua prima esperienza nel talent show di Canale 5 ma qualcosa non starebbe più andando nel verso giusto. E la voce negativa sul suo conto è stata diffusa in queste ore. Sarebbe davvero vicinissimo a perdere il lavoro nella trasmissione Mediaset e c’è un motivo ben preciso dietro tutto questo. Qualche giorno fa Raimondo Todaro si è commosso, dopo aver dovuto dire a Mattia Zenzola che non poteva continuare il suo percorso per l’infortunio avuto. La botta è stata forte e non appena il ballerino ha saputo di dover dire addio ai suoi sogni non ha retto all’emozione ed è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Situazione decisamente incandescente ad ‘’ conche potrebbe dire addio al programma. Ricordiamo che l’insegnante di ballo, ex braccio destro di Milly Carlucci, è alla sua prima esperienza nel talent show di Canale 5 ma qualnon starebbe più andando nel verso giusto. E la voce negativa sul suo conto è stata diffusa in queste ore. Sarebbe davvero vicinissimo a perdere il lavoro nella trasmissione Mediaset e c’è un motivo ben precisoquesto. Qualche giorno fasi è commosso, dopo aver dovuto dire a Mattia Zenzola che non poteva continuare il suo percorso per l’infortunio avuto. La botta è stata forte e non appena il ballerino ha saputo di dover dire addio ai suoi sogni non ha retto all’emozione ed è ...

