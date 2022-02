Renault Captur E - Tech Hybrid, la prova del Suv compatto full hybrid da 145 Cv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La casa francese aggiorna la seconda generazione del Suv compatto , lungo 4,22 metri e largo 1,79 metri, con la nuova motorizzazione E - Tech hybrid, un powertrain full hybrid con potenza complessiva ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La casa francese aggiorna la seconda generazione del Suv, lungo 4,22 metri e largo 1,79 metri, con la nuova motorizzazione E -, un powertraincon potenza complessiva ...

Advertising

56Factory : RT @NotessRenting: CHIEDIMI@dottorrent.it e ti racconterò come funziona il noleggio a lungo termine e quali potrebbe essere la formula più… - DottorRent : RT @NotessRenting: CHIEDIMI@dottorrent.it e ti racconterò come funziona il noleggio a lungo termine e quali potrebbe essere la formula più… - NotessRenting : CHIEDIMI@dottorrent.it e ti racconterò come funziona il noleggio a lungo termine e quali potrebbe essere la formula… -