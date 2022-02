RAI FICTION 2022: TUTTI I TITOLI TRA RINNOVI E NOVITÀ APPROVATI DAL CDA DI VIALE MAZZINI (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Via libera del CdA di VIALE MAZZINI al piano di Rai FICTION con le serie destinate a Rai1 e Rai2 tra nuove stagioni e NOVITÀ. Un investimento complessivo di 160 milioni di euro, con un taglio di circa 30 milioni sull’anno precedente. Tagli ulteriori al budget che ci si augura non si riflettano sulla qualità di un gioiello quale è Rai FICTION, sia a livello nazionale che internazionale. La direttrice Maria Pia Ammirati lavora da tempo in questa direzione e i risultati si vedono. In un mercato mai tanto rigoglioso è necessario tenergli dietro per non perdere la nostra posizione di leadership. L’investimento sulla FICTION da parte della Rai dovrà essere sempre più importante. Lo stanno facendo le piattaforme, lo sta facendo Sky e dovremo farlo anche noi per non diventare retroguardia. ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Via libera del CdA dial piano di Raicon le serie destinate a Rai1 e Rai2 tra nuove stagioni e. Un investimento complessivo di 160 milioni di euro, con un taglio di circa 30 milioni sull’anno precedente. Tagli ulteriori al budget che ci si augura non si riflettano sulla qualità di un gioiello quale è Rai, sia a livello nazionale che internazionale. La direttrice Maria Pia Ammirati lavora da tempo in questa direzione e i risultati si vedono. In un mercato mai tanto rigoglioso è necessario tenergli dietro per non perdere la nostra posizione di leadership. L’investimento sullada parte della Rai dovrà essere sempre più importante. Lo stanno facendo le piattaforme, lo sta facendo Sky e dovremo farlo anche noi per non diventare retroguardia. ...

Ultime Notizie dalla rete : RAI FICTION 'Doc - Nelle tue mani', stasera doppio episodio: trama e anticipazioni Torna stasera la seconda stagione di ' Doc - Nelle tue mani ', in onda giovedì 24 febbraio su Rai 1 in prima serata. La fiction medical, che continua a riscuotere un grande successo di pubblico, torna stasera con un doppio episodio, dai titoli 'Ragioni e Conseguenze' e 'Gold Standard'. 'Doc - ...

"Che faccetta triste", Rossella Brescia con il broncio sul divano, il suo sguardo preoccupa i fan. Cos'è successo? La serie in dieci puntate è stata prodotta da StandByMe in collaborazione con Rai Fiction e disponibile in esclusiva su Rai Play dal 25 febbraio 2022. Ieri la conferenza stampa di presentazione fatta ...

Approvato il Piano Fiction Rai e-duesse "Doc – Nelle tue mani", sesta puntata Torna su Rai1 in prima serata, alle 21.25, giovedì 24 febbraio, “Doc - Nelle tue mani”, la fiction tratta da una storia vera, raccontata in “Meno dodici” di Pierdante Piccioni e Pirangelo Sapegno con ...

Vostro onore: cast, trama, anticipazioni della fiction di Rai 1. Quante puntate, quando inizia Vostro onore con Stefano Accorsi, news sulla nuova fiction di Rai 1 Nessun amore è più grande di quello di un genitore per suo figlio. E questo lo sa bene ...

