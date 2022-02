Omicidio Mastropietro, mamma di Pamela è amareggiata: "Un supplizio" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) commenta 'La madre di Pamela è amareggiata, per lei questo è un supplizio'. Lo ha detto Marco Valerio Verni, legale della famiglia Mastropietro dopo che la Cassazione ha confermato l'ergastolo per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 febbraio 2022) commenta 'La madre di, per lei questo è un'. Lo ha detto Marco Valerio Verni, legale della famigliadopo che la Cassazione ha confermato l'ergastolo per ...

